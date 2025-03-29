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Mehmet Şimşek’ten MASAK Raporu Açıklaması

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ŞİMŞEK’İN CEVABI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitinginde bahsettiği MASAK raporlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Şimşek, “Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz,” dedi.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde gerçekleştirdiği konuşmasında, Mehmet Şimşek’in MASAK raporları aracılığıyla darbe girişiminin bir parçası olduğu iddialarında bulundu. Özel, Şimşek’i “bir otokratın emrindeki silahşör” olarak nitelendirmişti.

DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Şimşek, devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapma gereği hissettiğini belirtti ve MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına iletildiğini, başka bir müdahalenin olmadığını vurguladı.

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