Mehmet Şimşek’ten MASAK Raporu Açıklaması

ŞİMŞEK’TEN ÖZEL’E YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitinginde kullandığı MASAK raporları ile ilgili iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Şimşek, “Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz,” dedi.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde yaptığı açıklamasında, Mehmet Şimşek’in MASAK raporları üzerinden darbe girişiminin bir parçası olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Şimşek’i “bir otokratın emrindeki silahşör” olarak tanımladı.

DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİ

Şimşek, devlet kurumlarının faaliyetleri hakkında açıklama yapma gereği hissettiğini belirterek, MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına sunulduğunu ve başka bir müdahalenin olmadığını vurguladı.