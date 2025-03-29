Mehmet Şimşek’ten Özgür Özel’e MASAK Cevabı

SAVCILIK RAPORLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitinginde gündeme getirdiği MASAK raporlarıyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Şimşek, “Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz,” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖZEL’İN İDDİALARI VE YORUMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde yaptığı konuşmasında Mehmet Şimşek’i MASAK raporları üzerinden darbe girişiminin bir parçası olarak tanımlamıştı. Özel, Şimşek’i “bir otokratın emrindeki silahşör” ifadesiyle itham etti.

DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİNE DAİR NET AÇIKLAMA

Şimşek, devlet kurumlarının işleyişi ile ilgili bilgi vermek zorunda hissettiğini ifade ederek, MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına iletildiğini ve başka bir müdahalenin olamayacağını belirtti.