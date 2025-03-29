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Mehmet Şimşek’ten Özgür Özel’e Yanıt

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN SOSYAL MEDYADA CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitinginde gündeme getirdiği MASAK raporlarıyla ilgili iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt veriyor. Şimşek, “Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz,” diyerek durumu netleştiriyor.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitingindeki konuşmasında Mehmet Şimşek ile ilgili ciddi iddialarda bulunmuştu. Özel, Şimşek’in MASAK raporları aracılığıyla darbe girişimini desteklediğini öne sürerken, onu “bir otokratın emrindeki silahşör” olarak tanımlamıştı. Bu sözler, siyasi atmosferde dikkat çekici bir tartışma başlatmış durumda.

DEVLET KURUMLARININ İŞLEYİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, bu iddialara karşılık olarak devlet kurumlarının işleyişini açıklama ihtiyacı hissettiklerini belirtiyor. MASAK raporlarının yalnızca savcılık makamına iletildiğini ve başka bir müdahalenin söz konusu olamadığını vurguluyor. Bu durum, kamuoyunda daha fazla bilgi edinme gerekliliğini ortaya koymuş oluyor.

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