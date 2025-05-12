Mehmet Şimşek’ten PKK Açıklaması Geldi

YENİ SÜRECİN RESMİ BAŞLANGICI

Ekim 2024’te temeli atılmış olan “Terörsüz Türkiye” süreci, artık resmen hayata geçmeye başladı. PKK, kendisini feshetti ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Bu önemli gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de bir açıklama geldi.

EKONOMİK ETKİLER ÖNGÖRÜLÜYOR

PKK’nın feshinin ekonomiye olan etkisinin büyük olacağını belirten Şimşek, “Yatırım iklimi daha da iyileşecek” dedi. Terörsüz Türkiye süreci ile ülkede tüm enerjinin kalkınma sürecine aktarılacağını ve büyüme potansiyelinin artacağını vurguladı. Şimşek, “Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak” diye ekledi.

GÜVEN VE İSTİKRAR ORTAMI YARATILIYOR

Türkiye’de ve bölgedeki güven ve istikrarın pekişeceğini, yatırım ikliminin daha da iyi hale geleceğini belirten Şimşek, huzur, istikrar ve refah döneminin başladığını ifade etti.