Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’ye Döndü

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Teknik Direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploieşti ile tekrar anlaşma sağladı. Petrolul Ploieşti’de Topal’ın ikinci döneminin başlaması duyuruldu. Geçen yıl haziran ayında teknik direktörlük görevine getirilen Topal, görev süresince hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmişti. Ancak transferler konusunda yönetimle uzlaşamadığı için istifa etme kararı aldı. Play-off’a yerleştirdiği takımı bıraktıktan sonra yerine gelen Adrian Mutu, beklenen başarıyı yakalayamadı. Kulüp, taraftarların talebi doğrultusunda Mutu ile yollarını ayırma kararı alarak tekrar Mehmet Topal ile iletişime geçti.

Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçen Mehmet Topal’ın hedefi, play-out’ta birinci olarak Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak. Petrolul Ploieşti’den yapılan resmi açıklamada, “Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti’de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile üç farklı takımla şampiyon oldu. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal” sözlerine yer verildi.

TAKIMDA YENİ BİR HAVA

Mehmet Topal, Romanya’daki ikinci döneminde takımın üzerinde yeni bir hava yaratmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar elde ettiği tecrübeleri ve başarıları, Petrolul Ploieşti’yi üst sıralara taşımak için kullanacak. Taraftarlar, Topal’ın takımda oluşturacağı farklı atmosferle başarıya ulaşmasını bekliyor. Hem yönetim hem de taraftarlar, Topal’ın geri dönüşüyle birlikte takımda bir canlanma olacağına inanıyor.