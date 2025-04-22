Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi’nde başarılar elde ediyor

Mehmet Topal, Romanya 1. Lig Ekibi Petrolul Ploiesti’de İkinci Dönemine Devam Ediyor

Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcında görev aldığı Romanya’nın Petrolul Ploiesti takımında ikinci dönemini devam ettiriyor ve adından sıkça söz ettiriyor. Sezona başlarken takıma katılan Topal, 25 Aralık 2024’te kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ve takıma Adrian Mutu getirildi. 39 yaşındaki teknik adam, takımı şampiyonluk play-off grubuna taşımayı başarmıştı. Ancak, Mutu döneminde takımın performansı kötüleşerek 9. sıraya geriledi.

Tekrar Göreve Dönmesi ve Başarıları

Petrolul Ploiesti’nin yönetimi, 2.5 ay süren Mutu döneminin ardından Mehmet Topal’ı tekrar takımın başına getirmek için uzun süre ikna çalışması yaptı. 18 Mart 2025’te yeniden göreve başlayan Topal, Petrolul’deki ikinci döneminde 4 maça çıktı ve 2 galibiyet ile 2 beraberlik alarak kötü gidişatı tersine çevirdi. Bu başarılı sonuçlar, kulübün UEFA Konferans Ligi’ne katılma hedefine ulaşma kararlılığını artırdı. Play-In grubunu lider bitiren takım, Romanya’yı UEFA Konferans Ligi’nde temsil etme hakkını elde edecek.

Taraftara Sevinç Yaşattı

Petrolul Ploiesti, Mehmet Topal’ın liderliğinde son maçını 4-0’lık bir skorla kazanarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Ayrıca, geçen hafta Down sendromlu bireylerle futbolcuları bir araya getirerek özverili bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Topal, bu konuda Romanya Ligi’nde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlemiş oldu. 39 yaşındaki genç çalıştırıcı, maça gelen küçük taraftarlarla ilgilenerek, onlarla fotoğraflar çekildi ve formalarını imzaladı.

Play-In Grubundaki Durum

Mehmet Topal’ın takımı Petrolul Ploiesti, Romanya 1. Ligi Play-In grubunda 28 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer alıyor. Alternatif olarak, bu grubun lideri UEFA Konferans Ligi’nde yer alma hakkına sahip olacakken, 7. ve 8. takımlar ligde kalmak için play-off mücadelesi yapacak. 9. ve 10. sıradaki ekipler ise lige veda edecek. Oluşan puan durumu, 5. maçlar sonunda şekillenmiş durumda.