Mehmet Topal, Takımını Canlandırdı

Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti’deki İkinci Dönemi

Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti ile şampiyonluk play-off grubunda mücadele ederken, Adrian Mutu döneminin başarısız grafiği ile 9’uncu sıraya gerileyen takımın başına yeniden geçti. 2.5 ay süren Mutu döneminin ardından, uzun çabaların sonucunda Topal, kulüp yönetimi tarafından tekrar göreve getirildi. İkinci döneminde 4 maça çıkarak 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu performans, kötü gidişatı tersine çevirerek takımın yeniden canlanmasını sağladı ve hedef, UEFA Konferans Ligi’ne katılmak oldu.

Şampiyonluk Hedefi

Petrolul Ploiesti, play-in grubunu lider bitiren takımın Romanya’yı UEFA Konferans Ligi’nde temsil edeceği hedefini koydu. 100. yılında, takımın başına bir Türk teknik direktör getirerek tarih yazan kulüp, son maçında Gloria Buzau’yu 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek taraftarını sevindirdi. Bu oyun, Mehmet Topal’ın Romanya Ligi’nde ‘fark’ yaratmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Geçen hafta, down sendromlu bireylerin futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasını sağlayarak gönülleri fetheden Topal, Romanya Ligi’nde böyle bir etkinliğin yaşanmasını sağladı. Aynı zamanda bu hafta maçta çocuklarla sahaya çıkarak, onlarla yakından ilgilendi, fotoğraflar çekti ve forma imzaladı. Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti taraftarları ve Romanya Ligi’ni takip eden futbolseverlerin büyük sempatisini kazanarak dikkat çekmeye devam ediyor. Şu an, Romanya Ligi Play-Inn grubunda lider Otelul ile aynı puanda yer alıyor ancak averajla 2’nci sırada bulunuyor. Hem performansıyla hem de sosyal projeleriyle fark yaratmayı sürdürüyor.