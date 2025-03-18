Mehmet Topal Yeniden Petrolul Ploieşti’de

MEHMET TOPAL’IN YENİDEN PETROLUL PLOIEŞTI’DE

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de 39 yaşındaki genç teknik adam Mehmet Topal, sürpriz bir gelişmeyle yeniden göreve başladı. Önceki görevine 1 Temmuz 2024’te başlayan Topal, başarılı bir dönem geçirmişken, 25 Aralık 2024’te yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti. Play-off hedefiyle mücadele eden Petrolul Ploieşti, Topal’ın ayrılığından sonra takımın başına Adrian Mutu’yu getirmiş ancak istenilen başarıyı elde edememişti.

KULÜP YENİDEN TOPAL’LA ANLAŞTI

Adrian Mutu da 31 Aralık 2024’te göreve başlamış, ancak 17 Mart 2025’te takım ile yollarını ayırmıştı. Mutu, Petrolul Ploieşti’nin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 1,09 puan ortalaması tutturmuştu. Bu ayrılığın ardından Petrolul Ploieşti, taraftarların da desteklediği Mehmet Topal ile yeniden görüşmelere başladı ve iki taraf arasında bir anlaşma sağlandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Kulübün yaptığı açıklamada, “Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti’de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarla şampiyonluğa ulaştı. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal!” ifadeleri kullanıldı. Topal, 1 Temmuz 2024’te göreve başladığı dönemde, 24 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1,46 puan ortalaması yakalamıştı.