Mehmet Topal Yeniden Petrolul Ploieşti’de

MEHMET TOPAL YENİDEN PETROLUL PLOIEŞTI’DE

Teknik Direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile yeni bir anlaşma yaptı. Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’deki ikinci dönemine başlamış durumda. Geçen yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen Topal, bu süreçte ligde ve kupada başarılı sonuçlar elde etti. Ancak transferler konusunda yönetimle uzlaşmaya varamayan Topal, takımdan istifa kararı almıştı.

ADRIAN MUTU’NUN HEDEFLERİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Topal’ın istifasının ardından göreve gelen Adrian Mutu, istediği başarıyı elde edemedi. Takımın hedeflerini gerçekleştiremediği gerekçesiyle Mutu ile yollar ayrıldı. Kulüp, taraftarın da isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile yeniden görüşmeye başladı. Yapılan görüşmeler sonucu, iki taraf arasında anlaşma sağlandı ve Topal, yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçti.

TOKAL’IN HEDEFİ KONFERANS LİGİ

Petrolul Ploieşti tarafından yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti’de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal” ifadeleri yer aldı. Topal’ın hedefi ise play-out’ta birinci olarak Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak.