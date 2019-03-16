Mehmet Topal’dan kötü haber

- Reklam -

Fenerbahçe’nin Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren Mehmet Topal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe’de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Mehmet Topal şoku yaşanıyor… Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, 54’üncü dakikada baldırının çekmesi nedeniyle saha kenarıda geldi. Sağlık heyetinin kontrolünün ardından Topal oyuna devam edemezken, yerini Mehmet Ekici’ye bırakmıştı. Sarı-lacivertli futbolcunun en az 3 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun en az 3 hafta olamayacağı için 22 ve 25 Mart tarihlerinde oynanacak Milli Takım maçlarında yer alamayacak.

FANATİK