Mehmet Tural Kayboldu, Kenan Yılmaz Suçunu İtiraf Etti

Akşehir ilçesinin Doğrugöz Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tural, 1 Nisan’da kayboldu. Yakınları, Tural’dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, kaybolduğu dönemde Tural’a dair herhangi bir ipucu bulamadan çalışmalarını sürdürdü. Tural’ın annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı ve konuyu kamuoyunun dikkatine sundu. Bu süreçte Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi.

Haberin ilerleyen süreçlerinde, Tural’ın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği öğrenildi. Daha sonra kendisini ‘istihbaratçı’ olarak tanıtan Kenan Yılmaz’dan yardım istediği belirlendi. Yılmaz’ın, Tural’ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir’in Değirmen Köy Mahallesi’nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu tespit edildi. Yılmaz, canlı yayınlarda Tural’ı öldürmediğini belirtse de, söz konusu yayında suçunu itiraf etti. Yılmaz, “Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim” diyerek yaşananları anlattı.

OLAY SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayınlar sonrasında Kenan Yılmaz, Konya polisi tarafından gözaltına alındı. Olay yerine getirilen Yılmaz, Tural’ı öldürdüğünü kabul etti ve “Maktulle arabadan indik. Uçurumun kenarında durduk ve tartıştık” ifadesini kullandı. Tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkardığını söyledi. Yılmaz, “Tabanca 2015-2016 yıllarında alınmış, kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü, arkasını dönüp kaçmaya çalıştı. Ben de ateş ettim” dedi.

PULATTIĞINDAN SONRA NE YAPTIĞINI ANLATTI

Tural’ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Yılmaz, “Çantanın içerisinde 200 bin lira olduğunu biliyordum. Bu yüzden ceplerini aramadım, sadece çantayı aldım” dedi. Çantayı aldıktan sonra cep telefonunu yolda suya attığını ve soğuk hava deposunun arkasında silahı imha etmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, suç aletini babası Dursun Yılmaz’a saklatmış olduğu itirafında bulundu ve bu nedenle babası da gözaltına alındı. Her iki şüpheli, yargı süreci için adliyeye sevk edildi.