Mehmet Tural Kayıp, Kenan Yılmaz İtiraf Etti

MEHMET TURALI’NIN KAYBI VE CİNAYETİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca’yı temsili giyinen Mehmet Tural’ın (62) kaybolduğu tarih olan 1 Nisan’dan itibaren öldürüldüğü anlaşıldı. Tural’ın annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı canlı televizyon programında suçunu itiraf eden Kenan Yılmaz (32), Tural’ın elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını, yaralanan Tural’ın duyduğu şokla uçuruma düştüğünü aktardı. Bunun üzerine bölgedeki polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatarak ceset parçalarına ulaştı.

TURAL’IN KAYBOLMASI

Mehmet Tural, 1 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonra yakınları durumu bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Tural’a dair herhangi bir iz bulunamadı. Tural’ın annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması amacıyla bir televizyon programına katılırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma ilerledikçe, Tural’ın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Ardından Tural, kendisini ‘istihbaratçı’ olarak tanıtan Kenan Yılmaz’dan yardım istedi.

KENAN YILMAZ’IN İTİRAFLARI

İstanbul’da yaşayan Yılmaz, Tural’ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir’de bulunduğu ve Tural ile son konuşan kişi olduğu anlaşıldı. Günlerce televizyondaki canlı yayına katılarak Tural’ı öldürmediğini savunan Yılmaz, bugün yayındaki konuşmasında suçunu itiraf etti. Yılmaz, o gün yaşananları şöyle anlattı: “Olay günü beni aradığında akşam saat 17.00 civarındaydı. Otogardan Mehmet amcayı aldım. Bir tesiste çorba içtik. Sonra bizim köydeki çeşmenin oraya geldik. Mehmet amca, bana olan güvenini kaybetmişti.”

OLAY ANINI ANLATTI

Tural’ın tabancayı karnına dayayıp barajın yanındaki alana gittiklerini belirten Yılmaz, “Araçtan indikten sonra tabancanın namlusunu tuttum. Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden alma çabası içinde boğazına yapıştım. Silah, yüzüme çevrildiğinde patladı. Bilmiyorum, kafasına mı yoksa boynuna mı geldi, ama o anda sendeleyerek uçuruma düştü. Şok içerisinde 10 dakika kadar orada bekledim” dedi. Daha sonra olay yerinden ayrıldığını ve olay sırasında elinden aldığı tabancayı parçalayarak çöp konteynerine attığını belirtti.

GOZALTINA ALINDI

Kenan Yılmaz, Konya polisi tarafından yayında gözaltına alındı. Yılmaz’ın olay yerini canlı yayında tarif etmesi sonrası bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kafatası ve ceset parçalarına ulaştı. Ekipler, olay yerindeki ceset ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.