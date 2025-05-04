Mehmet Ü., Daireyi Yanlış Bilgiyle Aldı

ALMANYA’DAN ANKARA’YA YENİ TAŞINMA

Almanya’da ikamet eden Mehmet Ü., 2021 yılında internet üzerindeki bir ilan aracılığıyla Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi’nde yer alan, 140 metrekare olduğu belirtilen 3+1 daireyi bir yakınına vekalet vererek satın aldı. Ancak, aynı yıl yazın Ankara’ya geldiğinde evine yerleşmek istediğinde, dairenin gerçekte 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti.

DAVA SÜRECİ VE YARGI KARARI

Bunun üzerine, binanın mimari projesine bakan Mehmet Ü., kendi dairesinde bulunan 2 oda, banyo ve koridorun projedeki 1+1 olan Mehmet A.’ya ait yan daireye dahil edildiğini tespit etti. Avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla ‘el atmanın önlenmesi’ ve ‘ecrimisil’ davası açıldı. Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek dairenin projeye uygun hale getirilmesine ve 163 bin TL işgal tazminatı ödenmesine hükmetti.

ANLAŞMA VE GELECEK ADIMLAR

Karar üzerine Mehmet Ü., davalı Mehmet A. ile anlaşıp projede kendisine ait olan alanları davalı tarafa satarken 78 metrekarelik evini kiraya vermeye karar verdi. Avukat Senem Yılmazel, müvekkilinin Almanya’da yaşadığını ve yaz aylarında Ankara’ya geldiğini belirterek şunları ifade etti: “Müvekkilim, aldığı eve taşınmak istediğinde dairenin küçük olduğunu fark etti. Dava açmak zorunda kaldık. Bilirkişi incelemesi sonrası, dairesinin büyük bir bölümünün yan daireye dahil edildiği tespit edildi.”

GAYRİMENKUL ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Avukat Yılmazel, daire alırken gayrimenkul ekspertizinden rapor alınmasını önererek, “Bu tür raporlar kredi alınırken bankalar tarafından hazırlanıyor. Ancak nakit ya da havaleyle ev alındığında bu rapor genelde alınmıyor. Kesinlikle alınması gerekiyor. Bu tür davalarla sıkça karşılaşıyoruz. O yüzden tapu kayıtları ve mimari projelerin detaylı incelenmesi gerekir.” dedi.