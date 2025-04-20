Mehmet Uçum Açıklama Yaptı: AYM Kararı Okunamaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uçum, “Bizim sistemimizde ve Anayasa’da kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. Yani AYM kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez, milletvekilliği iade edilemez” dedi.

KAMU YÖNETİMİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Uçum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gezi davasından mahkum olan Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının TBMM’de okunması hakkında değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hukuk yoluyla demokrasinin geliştirilmesi konusunda reform iradesinin devam ettiğini belirten Uçum, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde hukuk yoluyla demokrasiyi geliştirmek dedik, gereğini 16 Nisan öncesinde, 16 Nisan’da ve sonrasında yaptık” dedi. Ayrıca terörsüz bir Türkiye hedefine yönelik çalışmalara da dikkat çekti.

Uçum, muhalefeti eleştirdiği açıklamalarında, “Ama onlar hukuk tanımazlığı muhalefet sayıyorlar. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu siyaset olarak uyguluyorlar” ifade etti. Yeni nesil emperyalist projelere karşı durduklarını vurgulayan Uçum, “Yolsuzluğun ve her türlü hukuk dışılığın aktörünü, dış misyonların işbirlikçisini siyasal tarihin en büyük liderlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılaştırıyorlar” dedi. Türkiye’nin uluslararası arenada aleyhine olan itirazlar ve suçlamalara cevap vermediğini belirtti.

MİLLETVEKİLLİĞİ İADE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Uçum, Can Atalay ile ilgili tartışmalara son noktayı ise “Şimdi de hukuku katletmeye çalışıyorlar. Meclisin hukukuna ve Anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar” sözleriyle koydu. Uçum, Anayasa çerçevesinde kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme sürecinin nasıl işlemesi gerektiğine dair detaylı açıklamalar yaptı ve “Okunan karar da ‘karar verilmediğine yer olmadığı’ kararıdır yani ortada bir karar da yok” dedi. Ayrıca, kesinleşmiş mahkumiyetle milletvekilliği düşen bir kişinin durumunun yalnızca ilgili mahkeme tarafından düzeltilebileceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, geçtiğimiz gün toplanarak CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında çalışmalara başladı. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle geçmiş olsun dileklerine yer verdikten sonra, Karaca Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili kararının hüküm bölümünü okudu.