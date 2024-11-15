“Mehmet Uçum: Bahçeli ve Erdoğan Arasında Uyum Var”

KÜRT SORUNUNUN TANIMI

Ekol TV’de gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularına yanıt veren Mehmet Uçum, “Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü gelişkin bir iş birliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir.” ifadelerini kullandı. Uçum, “Kürt sorunundan kasıt yetki devri midir?” sorusunu yönelterek, “Bu sorulara cevap verin. Türkiye’de Kürtlerin kendilerine ait devleti, milleti, ülkesi olması, dillerini kullanmaları, siyasi propaganda, siyasi faaliyetleri yapmaları konusunda bir sorunları yok. Devlet kaynaklarından pay alma konusunda bir sorunları yok. Eğer birtakım sorunlar yaşanıyorsa o sorunları tarif etsinler, ortaya koysunlar. Sadece Kürtlerin sorunu olmadığını ben kanıtlarım.” şeklinde belirtti.

Uçum, “Kaynakların adil dağılımında ortaya çıkan sorunlar, kamu görevlerinde liyakate dayalı görev almak ile ilgili sorunlar… Ne sorun tarif ederlerse etsinler bu sorunlar Türkiye’de yaşayan her etnik kesimin, her insanın sorunu. Ortaklaştığımız sorunları belli bir grubun kimliği üzerinden bir kimlik siyaseti sorununa dönüştürürseniz bu Türkiye karşıtlığıdır” sözlerini ekledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısıyla başlayan tartışmalara değinen Uçum, “Devlet inisiyatifi. Arkadaşlar çözüm sürecinin Türkiye siyasal müktesebatında bir anlamı var. Çözüm süreci derken akıllarda kalan ne? Sonuçta birtakım müzakereler, İmralı’yla görüşmelerin olduğu vesaire… Akil insanlar heyetiyle Türkiye’nin dolaşılıp bir yaklaşımın anlatıldığı, ortaklaşa basın toplantıları yapılıp kamuoyuna birtakım açıklamaların yapıldığı, Nevruzlarda Öcalan’ın mektubunun okutulduğu bir süreç vardı.” dedi. Uçum, Bahçeli’nin bu yaklaşımından sonra Cumhurbaşkanı’nın bir paradigma değişimi gerçekleştirdiğini belirterek, “Hayır, bu bir devlet inisiyatifidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Devlet illa birtakım şeyleri bazı yerlerle müzakere ederek yapmak zorunda değil. Hatta belki bu süreçte devlet bütün birikimi üzerine bu inisiyatifle kökten bir çözüm için, sorunun çözümü için bir adım atıyor.” şeklinde konuştu.

Uçum, bu durumun, “terörsüz Türkiye’ye yönelik devlet inisiyatifi.” olarak adlandırılabileceğini kaydetti. “Bunun sosyal, siyasi ve psikolojik bir adı olacaksa, terörün sonlandırılması, terörün sona erdirilmesi, kardeşliğin güçlendirilmesi. Ya da milli birlik ve kardeşlik projesi.” diyen Uçum, “Dolayısıyla bu asla akıllarda kaldığı gibi ne eski tarzda ne de onun yeni versiyonunda bir çözüm süreci değildir.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.