Mehmet Uçum: “Devlet Hukuk Dışılığa Geçit Vermez”

ÇAĞRILAR VE YÜKSEK GERİLİM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı sokak çağrısını değerlendiren Uçum, “Hukuk yolunu işletmiyorlar veya işlemesini beklemek istemiyorlar. En azından ortaya çıkan görüntü budur. Hukuk dışı zor yoluyla sonuç almaya çalışıyorlar. Ama bilinmelidir ki Devlet bu tip hukuk dışı ve gayri meşru zorlamalara ve kaos siyasetine asla geçit vermez, yapmaya kalkışanlara da gereken dersi verir” dedi.

HUKUK DEVLETİNE VURGU

Uçum, “Hukuk devletinin gereği ve yargının görevi” başlığıyla bir paylaşım yaparak, Anayasa’nın “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devletidir” ifadesinin değiştirilemeyecek bir norm olduğunu belirtti. Yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağını vurgulayan Uçum, açılan soruşturmaları Cumhurbaşkanına bağlamanın “hadsizlik” olduğunu ifade etti. “Olanlar hukuk devletinin gereğidir ve yargının görevini yapmasıdır,” diyen Uçum, ceza muhakemesi hukukuna göre bir suç iddiasında basit şüphenin soruşturma açmaya yeterli olduğunu kaydetti.

İSTANBUL’DA YAŞANANLAR

Uçum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında son yıllarda birçok hukuka aykırı işlem ve usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini, bunların sıradan hale geldiğini söyledi. “Para kuleleri, terör örgütüyle açık işbirliği gibi olaylar bile olağan konularmış gibi görülüyordu” diyen Uçum, böyle bir tabloya hukuk devletinin tepkisiz kalamayacağını dile getirdi. “Bırakın basit ya da yeterli şüpheyi, güçlü şüphe çok bariz ortadaydı. Tabi ki soruşturmalar açılacak ve gerektiren tedbirler alınacaktı” şeklinde konuştu.

YARGI VE SİYASET İLİŞKİSİ

Uçum, “İstanbul Türkiye’nin göz bebeğidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili soruşturmalar açılmasının sosyal ve siyasi sonuçları olabilir,” dedi. Ancak kimsenin yargıya bu bağlamda sosyal ve siyasi sorumluluk yükleme hakkı olmadığını vurguladı. “Yargı sadece hukuk devleti olmanın gereğini ve görevini yapar. Yargıdan başka bir şey beklenemez,” ifadesini kullandı. Yargıyı sıkıştırmanın ve tehdit etmenin kabul edilemeyeceğini belirten Uçum, eleştirilerin ve değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak sınırların aşılmasının hukukun dışına çıkmak olduğunu söyledi.

HUKUKA SAYGI VE GEREKEN ADIMLAR

Yapılması gerekenin hukukun işletilmesi ve hak arama yollarının kullanılması olduğunu belirten Uçum, kesinleşmiş yargı kararlarıyla maddi gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti. “Meşru ve hukuki olan yerine gayri meşru ve hukuk dışı yollara tevessül edilmesi, bunları yapanların haklı olduklarına inanmadıklarını gösteriyor,” dedi. Sokak çağrılarının ve yasa dışı eylem tahriklerinin, doğru olan işlemleri engellemek amacıyla yapıldığını belirten Uçum, “Bu nedenle hukuk yolunu işletmiyorlar veya işlemesini beklemek istemiyorlar,” diye ekledi.