Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

MEHMET UÇUM’UN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK’nın fesih kararını açıklamasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçum, “Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Yeni dönem, Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecek” şeklinde konuştu. Uçum, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını duyurması sonrası sosyal medya üzerinden bu açıklamaları yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin artık hayata geçtiğini vurgulayan Uçum, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir” ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFIN KADER BİRLİĞİ

Uçum, Türklerin ve Kürtlerin emperyalizme karşı verilen mücadelesini hatırlatarak, “Kurtuluş Savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kader birliği yaptıklarını” belirtti. Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadesini hatırlatarak, Türkler ve Kürtlerin Türkiye halkının asli unsurları olduğunu vurguladı. Uçum, “Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni içinde Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı olduğunu gösterdiği günlerdir” dedi. Ayrıca, “Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir. Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve daimi sahibidir” şeklinde ifadeler kullandı.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Uçum, açıklamalarının Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihi teyidi ve ilanı olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sayın Bahçeli’nin Türkiye’yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, sürecin yürütücülüğünü yapması Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencesi olmuştur” değerlendirmesini yaptı. Uçum, Terörsüz Türkiye’nin sadece bir hedef değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu yineleyerek, “Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir” dedi.

Uçum son olarak, “Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve güçlü bir şekilde devam edecektir. Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun” açıklamasında bulundu.