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“Mehmet Yalçınkaya Şener Şen ile Tanıştı”

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MASTERCHEF’İN JÜRİSİNDEN ŞENER ŞEN PAYLAŞIMI

Masterchef Türkiye tüm enerjiyle devam ediyor. Yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, sürpriz bir karşılaşmayı Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Yalçınkaya paylaşımında, “Çok mutlu oldum kendileri ile tanışmaktan.” ifadesini kullanmayı ihmal etmedi.

MEHMET YALÇINKAYA’NIN SÜRPRİZ KARŞILAŞMASI

Usta şef Mehmet Yalçınkaya, Instagram’da popüler isimlerden biri olmasa da sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Bu kez, usta oyuncu Şener Şen ile karşılaşmasının yer aldığı sürpriz bir kareyi paylaştı. Yalçınkaya, o anı anlatırken şu sözleri dile getirdi: “Büyük Usta Şener Şen ile karşılaştık, çok severim, çok büyük bir sanatçımız, çok mutlu oldum kendileri ile tanışmaktan.”

PAYLAŞIMINA AİT DETAYLAR

Yalçınkaya’nın yaptığı paylaşımda, “Seni çok seviyoruz” ifadesi de dikkat çekti. İşte o özel paylaşım…

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