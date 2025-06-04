Mehmet Yıldırım, Kokarcaları Toplayarak Mücadele Ediyor

ÇİFTÇİ MEHMET YILDIRIM’IN MÜCADELESİ

Çiftçilikle uğraşan Mehmet Yıldırım, bu yıl mahallelerinde ortaya çıkan kahverengi kokarcanın mahsullere büyük zarar verdiğini söylüyor. Bu zararlı böceklerle mücadele için vatandaşları teşvik etmek amacıyla canlı kokarcaları ücret karşılığında almaya başladı. Toplanan böcekler, samuray arılarının çoğaltılması için Fındık Araştırma Enstitüsü’ne teslim ediliyor. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor ve biyolojik mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.

KAMPANYANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Kampanyanın önemine vurgu yapan Yıldırım, “Bu zararlı böcek, yalnızca Türkiye’de değil dünyada da hızla yayılıyor. Tarıma verdiği zarar büyük. Şu anda mahallemizde yoğun bir şekilde görülmekte. Devletimizin mücadelesine destek vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mücadele olmalı” diyor. Uygulamanın yeni başladığını ve bugüne kadar 260 kokarcanın toplandığını belirten Yıldırım, talebin arttığını ve farklı bölgelerde de benzer çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu ifade ediyor.

Yıldırım, enstitünün kokarcaları samuray arısı üretiminde kullanarak, karşılığında arı temin ederek zararlının doğal yolla kontrolünü sağlamayı hedeflediğini aktarıyor. Mahalle sakinlerinden Semiha Coşkun ve Türkan Türkmen, bu çalışmayı gönülden desteklediklerini belirtiyor. Türkmen, “Kokarca fındığımıza ve diğer ürünlere ciddi zarar veriyor. Biz bu mücadeleyi para için değil, ürünlerimizi ve doğamızı korumak için yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.