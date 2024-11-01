“Mehmet Yılmaz Ak, Resim Sergisi Hazırlıyor!”

MEHMET YILMAZ AK’IN SANAT YOLCULUĞU

Ekranların sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra resim sanatıyla da dikkat çekmeye başladı. Uzun süredir resim çalışmalarına yönelen Ak, eserlerini Kadıköy’deki Hasan Sarıtaş Gallery’ye emanet etti. Galeri, Ak’ın sanat yolculuğuna katkıda bulunmanın mutluluğunu belirterek temsiliyetini resmi bir açıklamayla duyurdu. Sanat konusunda uzman bir arkadaşımın aktardığına göre, Mehmet Yılmaz Ak’ın resimleri soyut sanat kategorisinde yer alıyor. Usta oyuncunun, resimleri aracılığıyla içsel yolculuğunu sanatseverlerle paylaşması oldukça takdire şayan. Resimlerinin kısa süre içinde Hasan Sarıtaş Gallery’de sanatseverlerle buluşması bekleniyor. Ak’ın hayranları, sanatçının iç dünyasını keşfetme fırsatını kaçırmamalı.

ALI RIZA TANYELİ’NİN BAŞARISI

Yeni nesil stand-up sahnesinin parlayan isimlerinden Ali Rıza Tanyeli, her geçen gün artan hayran kitlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mizahında kendine özgü bir tarz geliştiren Tanyeli, gündelik hayatın içinden detaylarla güldürüyor. Yarın stand-up kulübü Falan’da sahne alacağı “Kendime Düşünceler” gösterisinin biletlerinin hızla tükenmesi, onun başarısının tesadüf olmadığını gösteriyor. Yeni gösterisini ben de sabırsızlıkla bekliyorum!

EROL EVGİN’İN PERFORMANSI

İstanbul’un canlı müzik mekanlarından Boaz Live, yeni sezonunu açtı. Kuruçeşme’deki mekânda Yaşar, Nükhet Duru, Rafet El Roman, Fettah Can, Sakiler, Özgün ve Ayla gibi ünlü isimler sahne alıyor. Kasım ayında Erol Evgin de sahnede olacak! Başarının arkasında işletmeci Kayhan Sezer’in büyük katkısı yer alıyor. Bu yıl ekibe Mehmet Uğur Deveci’nin de katıldığı belirtiliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Ünlü isimlerin tercih ettiği güzellik uzmanı Nil Tellioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Çekmeköy’deki şubesinde ekip arkadaşları ve misafirleriyle büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamada marşlar, bayraklar ve bando gösterisi eşliğinde bayram ruhu tüm misafirlere yaşatıldı. Tellioğlu, her bir misafire Türk bayrağı dağıtarak coşkuyu artıran bir kutlama gerçekleştirdi. Çekmeköy’ün yanı sıra Nişantaşı ve Beylikdüzü şubelerinde de 29 Ekim heyecanının dolu dolu yaşandığı ifade ediliyor.

CULLINAN BELEK’TE AİLELER İÇİN FIRSATLAR

Cullinan Belek, ara tatil için harika bir fırsat sunuyor. 9 -17 Kasım tarihleri arasında, çocuklar Upupa Kids Club’ın büyüleyici dünyasında eğlenirken, aileler Akdeniz’in huzur dolu atmosferinde dinlenmenin tadını çıkarabiliyor. Upupa Kids Club, yeni arkadaşlıklar ve çeşitli aktivitelerle eğlenmek için oldukça keyifli bir yer. Ayrıca, yaratıcı eğitim modülleriyle sanat stüdyo atölyeleri düzenleniyor.

KARADAĞ’A ZİRVE DAVETİ

Dr. Akkan Süver ve Öncücan Sönmez’den oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Karadağ Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic tarafından kabul edildi. Karadağ’daki temasları sırasında heyet, Başbakan Yardımcısı Becic’e ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ hakkında bilgi verdi ve kendisini 2024 yılında düzenlenecek olan ‘28. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet etti. Görüşmede birçok önemli konu da ele alındı.