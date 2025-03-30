Mehmetçik Bayramı Hudutta Görevde Geçirdi

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis’teki Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Hudut Karakolu’nda görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzak, dikkatli bir şekilde karşılıyor. “Hudut namustur” anlayışıyla, vatan savunmasına bayramda da devam eden Mehmetçik, görüntülü görüşmelerle aileleriyle bayramlaşıyor. Yerli ve milli keşif gözetleme araçlarıyla donatılmış olan Mehmetçik, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaparak sınır hattında bayram seyran demeden kuş uçurtmamaya özen gösteriyor.

GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hudut hattının güvenliğini sağlamak için keşif ve gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı hudut ihlallerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele görevlerini de yerine getiriyor. Bayramda da nöbet tutan Mehmetçik, aileleriyle görüntülü görüşme yaparak hem bayram coşkusunu paylaşıyor hem de hasret gidermeye çalışıyor. Bir asker, görüntülü görüşme sırasında “Baba, anne, Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir gün geçiriyoruz. Merak etmeyin, burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet. Siz de Allah’a emanet olun, hepinizi çok seviyorum” diyerek duygusal anlar yaşatıyor.

BAYRAM COŞKUSU

Bayram coşkusu karakolda da hissediliyor. Hudut hattında görevli Mehmetçikler, bu anlayışla vatan savunmasını bayramda da sürdürüyor. Karakolda görev yapan personel, kendi aralarında bayramlaşarak birlik ve beraberliklerini güçlendiriyor. Gelişmiş yerli ve milli keşif-gözetleme sistemleriyle sınır güvenliğini sağlamakta olan askerler, pusu ve devriye faaliyetlerine de devam ediyor.