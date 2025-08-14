Mehmetçik, Pakistan Bağımsızlık Günü’nde Yürüdü

Pakistan Bağımsızlık Günü Coşkusu

Pakistani’nin ‘Bağımsızlık Günü’ etkinlikleri kapsamında Mehmetçik, İslamabad’daki ‘Pakistan Kurtuluş Günü’ geçit töreninde yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla başkent İslamabad’da düzenlenen geçit töreninde kahraman Mehmetçiklerimiz de yürüyüş yaparak Pakistanlı kardeşlerimizi selamladı. Pakistan’ın 78’inci Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kardeşlik Duyguları Ön Planda

Sonuç olarak, bu özel günde iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği bir kez daha pekiştirildi. Törende yürüyüş yapan Mehmetçikler, Pakistan halkı ile kardeşlik duygularını paylaştı. Bu tür etkinlikler, uluslararası ilişkilerdeki dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra halklar arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor.