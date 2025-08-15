“Mehmetçik’ten Gurur Dolu Mezuniyet Töreni”

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Türkiye terörle mücadelesine yıllardır kararlılıkla devam ediyor. Bu kararlılık, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında önemli bir etken haline geldi. Terörü tamamen gündemden çıkarmaya hazırlanan Türkiye, ülke güvenliğini sağlayacak kadroları yetiştirmeye devam ediyor.

BİN 619 UZMAN ERBAŞ GÖREVE HAZIR

Bu bağlamda, Karabük’te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş, göreve hazır hale geldi. Mezuniyet töreni, Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eğitimlerini tamamlayarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında görev almaya hazırlanan 1619 gencin ve onları yetiştiren ailelerinin başarılarını kutladı.

VATAN EVLATLARINA SESLENİYOR

Vali Yavuz, “Bu yola çıkacak kutlu yüreklere seslenmek istiyorum: Kahraman Jandarma ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, bugünden itibaren şerefle taşıdığınız üniformana zerrece leke sürmeyecek, görevinizi şan ve şerefle ifa edecek, en ufak bir hataya dahi düşmeyeceksiniz. Omuzlarınızda yükselen vazifenizi yerine getirirken fiziksel güçle değil, bilgi, cesaret ve ahlaki değerlerimizden ödün vermeden hareket etme bilincinde olacaksınız. Çünkü sizler milletimizin ve devletimizin göz bebeğisiniz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNDE GÖREV YAPACAKLAR

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, 1521 jandarma uzman erbaş ile 98 sahil güvenlik uzman erbaşın komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirterek genç meslektaşlarını tebrik etti. Uzman erbaşların, Türkiye’nin dört bir yanında, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla büyük özveri ve heyecanla görev yapacaklarına dikkat çeken Tanrıverdi, “Genç arkadaşlarımız, burada kazandıkları bilgi ve becerilerle cesaret ve fedakarlıkla yüce Türk milletine, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tam bir sadakatle görev yapacaklarına inancım tam.” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Konuşmaların ardından, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi bir gösteri sundu. Tören, Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı’nın yaptığı dua ile sona erdi ve askerler, aileleriyle buluştu.