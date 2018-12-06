Bir ayda 9 bin operasyon yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Son 1 ay içinde terör örgütlerine karşı 9 bin 765 operasyon yapıldığı öğrenildi.

Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesine yönelik kırsalda 9 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 194 sığınak ve barınak imha edildi. 129 silah (48’i ağır), 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/EYP, 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonlarda, yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi de imha edildi.

Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat, 2 ton muhtelif diğer yaşam malzemesi olmak üzere yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

TRT