Mehmetçik Vakfı’na Bağışlanan Vasiyet Ortaya Çıktı

YAŞAR UZUN’UN HAYALEXIYLA KAYBETTİĞİ DÜŞÜNCELERİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi alanında tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Uzun’un eşyalarını toplayan sağlık çalışanları, el yazısıyla yazılmış “vasiyetimdir” başlıklı bir not keşfetti.

VASİYETİNDEKİ BAĞIŞ TALEBİ

Not, 11 yıl önce kaleme alınmış olup, Uzun’un cenaze masraflarında kullanılmak üzere üstünde çıkan paranın harcanmasını istediği belirtildi. Ayrıca, Gökmedrese Mahallesi’ndeki evi ile bankadaki bir miktar parasını da Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını ifade ettiği görüldü. Uzun’un cenazesi, görevli ekipler tarafından gasilhaneye götürüldü ve Memidede Mezarlığına defnedilecek.