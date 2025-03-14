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Mehmetçik Vakfı Samsun’da Mevlit Düzenledi

MEVLİT PROGRAMI DÜZENLENDİ

Samsun’da, Mehmetçik Vakfı tarafından şehitler için mevlit okunuyor. Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ve temsilciliklerinin yer aldığı 7 ilde şehitler için Mevlid-i Şerif merasimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Samsun Ulugazi Camisi’nde tüm şehit aileleri, gaziler, bağışçılar ve vatandaşların katılımıyla bir mevlit programı düzenleniyor.

KATILIMCILARA İKRAM

Programa katılan misafirlere vakıf görevlileri tarafından lokum ikram ediliyor. Mevlit programına katılım yoğun oluyor. Bunun yanı sıra, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’ncu Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü öncesi düzenlenen etkinlik ile şehitler bir kez daha rahmetle anılıyor.

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