Haberler

Mehtap Bayri Öğrencilerle Sohbet Etti

MEHTAP BAYRİ’NDEN ÖĞRENCİLERE İLHAM VEREN SÖYLEŞİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda, ünlü oyuncu Mehtap Bayri üniversite öğrencileri ile bir söyleşi yaptı. Tiyatro, sinema ve televizyon dizileri alanındaki deneyimlerini paylaşan Mehtap Bayri, kariyer yolculuğunu öğrencilerle sohbet ederek anlattı.

KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI VE ZORLUKLAR

Söyleşide, Bayri eğitim hayatı ve meslek kariyeri hakkında bilgiler verdi. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından, karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Ayrıca Muğla’da zeytin bahçesi ile ilgilendiğini ve ağaçlara olan tutkusunu aktardı. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili eğitim aldığını, kaliteli yağlar ürettiğini ve bu alanda birçok yarışmada derece kazandığını belirtti.

Öğrencilere, hayallerini gerçekleştirmek için umutsuz olmamaları gerektiğini ve çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Söyleşinin sonunda, Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy, oyuncu Mehtap Bayri’ye plaket ve çiçek takdim etti. Bu etkinlikte Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri ve öğretim üyeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’de Livakovic Ayrılıyor

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in Türkiye'yi bırakarak Fiorentina'ya transfer olmayı planladığı öne sürüldü.
Haberler

Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı Var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.