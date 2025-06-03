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Mehteran Gösterileri Yaz Boyunca Devam Edecek

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz dönemine dair geleneksel mehteran gösterilerini ziyaretçilerle buluşturdu. Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine Kapısı önünde gerçekleşen bu etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti. Gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü ve “Segah Peşrevi”, “Şehzade Süleyman Marşı”, “Tarihi Çevir”, “Mehterhane-i Hakani Marşı”, “Ordu Marşı” ve “Hücum Marşı” gibi eserlerden oluşan bir repertuvar sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, müzik eğitimi almış profesyonel sanatçılardan oluşuyor ve gösteride dönemin müzik kültürünü yansıtan geleneksel kostümleri ile enstrümanlarıyla dikkat çekti.

GÖSTERİLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Tarihi 11. yüzyıla dayanan mehter, yüzyıllar boyunca Türk ordularının moral kaynağı olarak biliniyor. Mehter, zaferlerin müzikal sesi olarak büyük ilgi topluyor ve hafızalarda iz bırakıyor. Mehteran Birliğinin sergileyip uyguladığı tarihi marşlar, yaz döneminde üç sarayın avlusunda yankılanmaya devam edecek.

MEHTERAN GÖSTERİLERİNİN PROGRAMI

Mehteran gösterileri, yaz boyunca her hafta düzenlenecek. Salı günleri Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı’nın Babüssaade girişinde ve perşembe günleri ise Yıldız Sarayı’nın 1. avlusunda saat 11.00’de başlayacak.

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