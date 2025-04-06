Mekaniker saatçilik yok olmaya yüz tutuyor

MİRASI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Çorum’da saat tamirciliğiyle uğraşan Selim Kazancı, dedesi ve babasından kalan mesleğini 55 yıldır sürdürerek mekanik saatleri tamir ediyor. 70 yaşındaki Çorumlu, babasının hastalanmasının ardından devraldığı saatçilik mesleğini tutkuyla devam ettiriyor. Dükkanında eski ve arızalanan mekanik saatlere hayat veren Kazancı, çırak bulamadığı için mesleği yalnızca kendisinin yürüttüğünü belirtiyor. “Mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu” ifade eden Kazancı, gücü yettikçe bu alandaki çalışmalarına devam etmek istediğini söylüyor.

MEKANİK SAATÇİLİK SONLANIYOR

Kazancı, 3 nesildir saatçilikle geçim sağladıklarını belirterek, “Babam, dayım, amcam ve dedem, ailecek hepimiz saatçiyiz. Saatçilikle büyüdük, saatçilikle yaşadık. Yaşım 70, artık kemale erdi. Bizim meslek gidiyor, biz de gidiyoruz. Allah ne zamana kadar takdir ederse, gücüm yettikçe bu mesleğe devam etmeyi düşünüyorum. Mekanik saatlerin ömrü bitiyor ve sona yaklaştı” diyor. Babası rahatsızlandığında dükkanın anahtarlarını aldığını ve “Oğlum, bundan sonra ekmeğimizi sen kazanacaksın” derken mesleğe adım attığını ifade ediyor. 1970’den 2025’e kadar aralıksız bu işi sürdürdüğünü belirtiyor.

YENİ TECNOLOJİLERİN ETKİSİ

Mekanik saatlerin yerini elektronik saatlerin aldığını belirten Kazancı, “Saatlerin kendisi değişiyor, fakat yapılan işlemler ortalama aynı oluyor. Kaliteli saatlerin tamiratını yaparken zevk alıyorum, ama günümüzde çoğunlukla düşük kaliteli saatlerle karşılaşıyoruz. Tüm bunlar, işimizi yaparken yaşanan zorlukları artırıyor. Kaliteli bir saatin bakımını yapmak keyif veriyor, ancak ucuz olanlarda bu tamiratı yaparken tedirginlik hissediyorum. Mekanik saatlerin sayısı azalıyor, fakat antik ve özellikli saatler hala değer taşıyor” şeklinde konuşuyor. Şu an dükkanında yalnız çalıştığını ve öğretilecek kimse olmadığını dile getiriyor. Dükkanındaki parçaların artık dolaplara ya da çekmecelere gireceğini belirtiyor.