Mekap, 2024 İhracatta Büyüme Hedefliyor

MEKAP’IN BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye’nin köklü iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2024 yılı büyüme rakamlarını duyurdu. Şirket, 2023 yılına göre yurt içi satışlarını ortalama yüzde 38 oranında artırırken, ihracatta da dolar bazında ortalama yüzde 30 büyüme kaydetti. Çalışan sayısını ise yüzde 55 oranında artırarak, istihdam gücünü büyük ölçüde genişletti.

İHRACATTA STRATEJİK ADIMLAR

Her yıl sektöründeki en önemli fuarlara katılan Mekap, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını sürdürerek, üretimde yeşil enerji uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır. Şirket, ihracattaki büyümesini özellikle Avrupa pazarındaki stratejik adımlarına bağlıyor. Avrupa’da ihracat merkezi olan Element Hub Milano ve poliüretan çizme markası Anka Pro Boots ile operasyonlarını genişleterek, önümüzdeki dönemde global pazarlardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

GELECEK PLANLARI

2024 yılında yakaladıkları ivmeyi değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gökhan Aslan, “Özellikle ihracat tarafında güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduk. 2025 yılında hem yeni pazarlara açılarak hem de mevcut pazarlarda derinleşerek, ihracatımızı sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.