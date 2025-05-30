Mekke’de Hac Buluşması Yaşandı

MÜBAREK BELDEDE ANLAMLI BULUŞMA

Türkiye’den hac ibadeti için Mekke’de buluşan Cennet Köse ile 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif Ödemiş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi. 98 yaşındaki Cennet Köse, 15 yıl önce kayıt yaptırdığı hac kurasının çıkmasının ardından, hac menasiklerini gelininin yardımıyla yerine getiriyor. Cennet Teyze, hac yolculuğuna oğlu Mehmet Köse ve gelini Hesna Köse ile birlikte çıktı. Aile, Sebat Turizm ile mübarek beldelere gelerek ibadetlerinde hiçbir zorluk çekmediklerini belirtti.

ÇAY SOHBETİ VE GÜLÜŞMELER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cennet Köse’ye çay ikramında bulunup hediyeler verdi. Cennet Teyze, çayına 3 kesme şeker konulmasını istemesiyle salonda gülüşmelere yol açtı. Burdur Müftü Yardımcısı Mehmet Atay’ın başkanlık ettiği kafilede, Cennet Teyze’nin gelini Hesna Hanım ailede en büyük sorumluluğu üstleniyor. Oğlu Mehmet Köse, eşinin öz kızı gibi annesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

GENÇ HACI ADAYLARININ YOLCULUĞU

Bitlis’ten 8 yıl önce kayıt yaptıran Ödemiş Ailesi de 4 kişilik bir çekirdek aile olarak hac ibadetini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın bu yıl 12 yaş altındaki çocukların hacca alınmaması yönündeki kararına değinerek, “Ahmet Furkan ve Mehmet Akif de bu kuralı az farkla aşarak hac yolculuğuna çıkabilen gençlerimizdir. Onların nasiplerinde 2025 yılında hac yapmak varmış” dedi. Hac yolculuğunu gerçekleştiren ikizlerin, Bitlis’teki İmam Hatip proje okulunda okumaları da sevindirici bir gelişme olarak ifade edildi.

HEDİYELER VE GÜZEL ANILAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cennet Teyze’ye seccade ve 12 yaşındaki ikizlere akıllı kol saati hediye etti. Bu anlamlı buluşma, hac sevincini paylaşmak için güzel bir fırsat oldu.