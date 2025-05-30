Mekke’de Hacı Adayları Son Cami Kıldı

HAÇI ADAYLARI KABE’DE CUMA NAMAZINI KILDI

Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Mekke’de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesinde son cuma namazını Kabe’de kıldı. Hacı olmak için gün sayan bu adaylar, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu ve servislerin durdurulması nedeniyle Kabe’ye yürüyerek ulaştı. Görevliler, hacı adaylarını Harem-i Şerif’e “Nusuk” kartlarını tek tek kontrol ederek aldı.

KABE’DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Kabe’ye sabah saatlerinden itibaren gelen hacı adayları, önce tavaf yaptı. Kabe’deki kalabalık nedeniyle hacı adayları, görevlilerin gözetiminde Mescid-i Haram çevresindeki boş alanda istifaden bekletildi. Bu alanda bulunan hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Ayrıca bazı hayırseverler, saftaki hacı adaylarına cuma namazı öncesi hurma ikram etti. Dış avluda, güneş altında kalan bazı hacı adaylarının sıcaktan korunmak için şemsiye kullandığı gözlemlendi.

ARAFAT YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Hacı adayları, Arafat’a 4 Haziran Çarşamba günü çıkmayı planlıyor. Arafat yolculuğuna başlamadan fırsat buldukça Kabe’de namazlarını kılmaya ve tavaf etmeye çalışan hacı adayları, imkanları çerçevesinde umre yapmaya devam ediyor. Hacı adayları, Arafat’ta vakfeye durduktan sonra Mina ve Müzdelife’deki görevlerini yerine getirerek burada 24 saat geçirecek. Hacı adayları, şeytan taşladıktan sonra 6 Haziran Cuma günü kurbanlarını keserek vazifelerini tamamlamış olacak.