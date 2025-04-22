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Mekke’ye Giriş İçin İzin Gerekiyor

MEKKE’YE GİRİŞ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Suudi Arabistan, çarşamba gününden itibaren çalışma izni ya da hac vizesi bulunmayan ya da Mekke’den verilmiş bir oturum kimliği bulunmayan yabancıların Mekke’ye girişine yasak getirdi. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, hac mevsiminde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMADA BULUNDU

Suudi Arabistan’da yayın yapan El-İhbariyye kanalının X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır.” denildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu uygulama ile Mekke’ye giriş-çıkışları düzenlemeyi, sadece yetkili kişilerin şehirde bulunmasını sağlamayı ve hacıların güvenliğini temin etmeyi amaçladığı vurgulandı.

HAC BAKANLIĞI DOLANDIRICILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirmek isteyen kişileri sahte ilan ve dolandırıcı tekliflere karşı uyararak, yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlattı. Bakanlık, hac ibadetinin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla alınan “hac vizesi” ile yapılabileceğini ve bu sürecin 80 ülkede belirlenen resmi ofislerle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

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