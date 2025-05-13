“Mekselina’nın Gerçek Hali Şaşırtıcı!”

MEKSELİNA İLKBAHAR’IN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında “Meksilana” takma adını kullanan sosyal medya fenomeni dikkat çekti. Mekselina İlkbahar, hakkındaki suçlamaları yanıtlamak üzere programa katıldı, fakat ilerleyen zamanla söylediklerinin yalan olduğunun anlaşılması üzerine telefonu kapatıp yayından kaçtı. Bugün ise Instagram’da “afet” gibi görünen Mekselina’nın gerçek hali büyük ilgi gördü. Müge Anlı, genç kızı ilk başta tanıyamayarak “bu nitelikli dolandırıcılık” yorumunu yaptı.

4.5 MİLYON LİRA DOLANDIRMA SUÇLAMASI

23 yaşındaki Mekselina İlkbahar, 62 yaşındaki Metin isimli bir adamı dolandırmakla suçlanıyor. Yaşlı adam, canlı yayına karısıyla birlikte katılarak Mekselina’nın kendisini toplamda 4.5 milyon lira dolandırdığını iddia etti. Suçlamalara yanıt vermek amacıyla Müge Anlı’nın programına bağlanan Mekselina, yayın süresince yapmış olduğu yalanlarla yakayı ele verdi. Instagram’da kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve part-time doktor olarak tanıtan genç kızın beyanlarının asılsız olduğu anlaşıldı.

DOKTORUM DEDİ, LİSE TERK OLDUĞU İFAŞ EDİLDİ

Mekselina, Müge Anlı’ya FBÜ’ye yatay geçiş yaptığına dair açıklamalar yaparak tıp fakültesi eğitimini anlatmaya çalıştı. Ancak Müge Anlı’nın soruları karşısında, psikoloji okuduğunu ifade etmek zorunda kaldı. Canlı yayına bağlanan lise arkadaşı, Mekselina’nın lise 1’den terk olduğunu açıkça söylemesiyle durum daha da karmaşık hale geldi. Lise arkadaşlarının yayına katılması üzerine, Mekselina dün yayını terk etti. Müge Anlı ise Mekselina’yı tekrar programa davet etti, ancak genç kız katılmadı ve sonrasında röportaj vererek bazı itiraflarda bulundu.

GERÇEK HALİ ŞAŞIRTICI

Mekselina’nın programda anlattıklarının yanı sıra, gerçek görünümü büyük bir tartışma yarattı. Fotoşopsuz haliyle tanınmaz hale gelen Mekselina, Müge Anlı’nın tepkisini çekti ve Anlı, “Ben bu fotoşoplu fotoğraflar konusunun da nitelikli dolandırıcılık olduğunu düşünüyorum” şeklinde yorumda bulundu.