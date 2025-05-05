Meksika, ABD Askeri Yardımını Reddetti

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ülkesine asker gönderme teklifini geri çevirdiğini belirtti ve bu durumun Sheinbaum’un kartellerden “korktuğu” anlamına geldiğini söyledi. Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarıyla yaptığı görüşmelerde, Sheinbaum’a bu teklifi yanıtladı. “Eğer Meksika, karteller konusunda yardım isteseydi bunu yapmaktan onur duyardık.” dedi.

SHEINBAUM’UN TEPKİSİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın uyuşturucu kartelleri ile mücadele için asker gönderme teklifini kabul etmediğini dün kamuoyuna açıkladı. Sheinbaum, Trump’a verdiği yanıtta, “Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.