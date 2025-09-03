Meksika’da Bir Aile Cinayeti Yaşandı

GENÇ TİKTOK FENOMENİNİN KATLİ

Meksika’da, genç bir TikTok fenomeni, eşi ve iki çocuğu kamyonette ölü halde bulundu. Olayın arkasında kartel bağlantısı olduğu düşünülüyor. 32 yaşındaki Esmeralda Ferrer Garibay, 36 yaşındaki eşi Roberto Carlos Gil Licea, 13 yaşındaki oğulları Gael Santiago ve 7 yaşındaki kızları Regina, Guadalajara’da terkedilmiş bir araçta katledilmiş şekilde keşfedildi. Ailenin kısa süre önce Michoacán’dan iş nedeniyle taşındığı bilgisi edinildi.

CİNAYETİN NEDENİ VE POLİS ÇALIŞMALARI

Yetkililer, cinayetin Esmeralda’nın TikTok paylaşımlarından kaynaklanmadığını, daha çok eşinin araç ticareti ve tarımla ilişkili işlerinden kaynaklandığını değerlendiriyor. Polis, kamyonetin izini takip ederek bir tamirhaneye ulaştı. Burada bulunan kan lekeleri ve balistik kanıtlar, ailenin burada öldürüldüğünü gösterdi. Bu olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan biri, adliyeden çıkarken silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

TİKTOK PAYLAŞIMLARI VE ŞİDDET

Esmeralda, TikTok’ta 18 bin takipçiye sahipti ve lüks yaşamını paylaşmasıyla dikkat çekiyordu. Videolarında markalı giyim eşyaları, lüks otomobiller, tatil anları ve sıkça kartellere övgü yapan şarkılar yer alıyordu. Son videosu 7 Ağustos’ta paylaşıldı ve 100 binden fazla izlendi. Bazı videolarının izlenme sayısı 600 bini aştı.

GUADALAJARA’DA ŞİDDET VE SUÇ ORTAMLARI

Meksika’nın ikinci büyük kenti Guadalajara, son yıllarda en fazla şiddetin yaşandığı bölgelerden biri oldu. Şehir, dünyanın en güçlü suç örgütlerinden biri olan CJNG kartelinin merkezi olarak biliniyor. Kaçırma, infaz ve kayıplar, günlük yaşamın olağan bir parçası haline gelmiş durumda. Esmeralda ve ailesi de bu şiddetin trajik kurbanları arasında yer aldı.