Meksika’da Kadın TikTok Fenomeni Öldürüldü

MAKYAJ FENOMENİ VALERIA MARQUEZ’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Meksika’da TikTok üzerinde makyaj videolarıyla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Marquez’in çalıştığı güzellik salonunda, Zapopan kentinde gerçekleşti. Jalisco Eyalet Savcılığı, saldırı sonrası soruşturma başlattığını duyurdu.

CANLI YAYIN SIRASINDA YAŞANAN KORKUNÇ ANLAR

Valeria Marquez’in canlı yayın sırasında, arkadan bir kişinin “birilerinin geldiği” konusunda kendisini uyardığı duyuluyor. Bu uyarının ardından saldırı meydana geliyor. Çekimi devam eden canlı yayında, olayın hemen ardından bir kişi telefonu alarak yayına son veriyor. Marquez, yayın başlarında birisinin kendisine teslim etmek için “pahalı bir hediye” göndermesi hakkında konuşmuş ve kişinin geri geleceğini beklemediğini ifade etmişti.

MÜCADELE EDİLEN YÜKSEK KADIN CİNAYETİ ORANI

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun açıkladığı son veriler, Meksika’nın 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölüm oranıyla, Latin Amerika ve Karayipler’de dördüncü en yüksek kadın cinayeti oranına sahip ülke olduğunu gösteriyor. Bu trajik olay, Meksika’daki kadınların güvenliğini sağlamak için gereken bir konu olduğunu bir kez daha gündeme getiriyor.