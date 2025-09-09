Meksika’da Otobüs Treni Sıklıkla Çarptı

Olayın Ayrıntıları

Meksika’nın Atlacomulco şehrinde, bir yük treni ile çift katlı bir yolcu otobüsünün çarpışması sonucu üzücü bir kaza meydana geldi. Bu feci olayda 10 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi ise yaralandı. Kaza, başkent Meksiko’nun yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısında bulunan Maravatío-Atlacomulco otoyolundaki hemzemin geçitte gerçekleşti. Görgü tanıklarının cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, trenin geçişini bekleyen araçların arasında aniden hareket eden bir otobüs dikkat çekti. Otobüs rayların ortasına geldiği sırada, hızlı gelen yük treni büyük bir gürültüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs parçalandı ve trenin önünde yüzlerce metre sürüklendi.

Müdahaleler ve Gelişmeler

Olay yerine birçok ambulans, itfaiye ve Kızılhaç ekibi yönlendirildi. İlk müdahalelerin yapılmasının ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği otobüsün San Felipe del Progreso’dan Meksiko City’e gitmekte olduğunu bildirdi. Ancak otobüs şoförünün neden tren raylarına girdiği henüz netlik kazanmış değil. Demiryolu şirketi Canadian Pacific Kansas City of Mexico kazayı onaylayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Atlacomulco belediyesi de olay yerine gitmemeleri için vatandaşlara uyarıda bulundu. Kentte, kazada yaşamını yitirenler için yas ilan edildi.

Diğer Ülkelerdeki Olaylar

Bu olay yaşanırken, Sri Lanka’da da bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanarak 15 kişiye mal olmuş ve 16 kişi yaralanmıştı. Bu durum, dünya genelindeki yolcu taşımacılığının tehlikelerine dikkat çekiyor.