Meksika’da Seçim Gözlemcisi YSK Başkanı

Meksika’DA YÜKSEK SEÇİM KURULU GÖZLEMCİ OLARAK YER ALACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 1 Haziran 2025 tarihinde Meksika’da gerçekleştirilecek olan ve yargı organlarının üyelerinin halk tarafından seçileceği seçimlere gözlemci olarak katılıyor. Alınan bilgiye göre, Yener, YSK üyeleri Ali Ürker ve Dr. Serdar Mutta ile birlikte Meksika’ya seyahat etti. Yener ve YSK üyeleri, bu seçimlerde “gözlemci” olarak görev alacak ve ülke tarihinde bir ilke olan bu süreçte yer alacak.

SEÇİM PROGRAMINDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Yener, Meksika’daki programı sırasında Meksika Cumhuriyet Senatosu’nda Türkiye’nin seçim sistemine dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, senato temsilcileri ve milletvekillerine yapıldı ve YSK’nin seçim uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunuldu. Senato programında Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necati Kutlu da Yener’e eşlik etti.

İLK KEZ YARGI ÜYELERİ HALK TARAFINDAN SEÇİLECEK

Meksika’da 1 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimle, tarihte bir ilk olarak yargı organlarının üyeleri doğrudan halk oylamasıyla belirlenecek. Bu seçimle birlikte, Meksika Yüksek Mahkemesi’nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu’nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurulları’nın 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı tayin edilecek. Söz konusu seçimler, Meksika’nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçimlerin organizasyonu ise Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.