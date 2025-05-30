Meksika’da Seçim Gözlemi Yapıldı

MEXİKA SEÇİMLERİNE GÖZLEMCİ GİDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile Kurul Üyeleri Ali Ürker ve Serdar Mutta, Meksika’da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika’ya gitti. Yener, burada Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti Seçim Sistemi hakkında senato temsilcileri ve milletvekillerine sunum yaptı.

MEXİKA’DA TARİHİ SEÇİM

Meksika’da gerçekleştirilecek olan bu seçim, ülke tarihinde ilk kez yargı organlarının üyelerinin doğrudan halk oylamasıyla belirleneceği bir durumu temsil ediyor. Bu seçim ile birlikte, Meksika Yüksek Mahkemesinin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulunun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurullarının 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulunun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ve 386 yerel mahkeme yargıcı seçilecek.

Söz konusu seçimler, Meksika’nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçimlerin organizasyonu ise Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından gerçekleştirilecek.