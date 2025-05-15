Meksika’da Trafik Kazasında 21 Ölü

KAZANIN DETAYLARI

Meksika’da yaşanan zincirleme trafik kazası sonucunda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Olay, Çarşamba sabah saatlerinde Puebla eyaletinde, Cuacnopalan ile Oaxaca arasındaki otoyolda gerçekleşti. Yerel yetkili Samuel Aguilar Pala’nın yaptığı açıklamaya göre, kazada 18 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olan çok sayıda kişi ise tedavi altına alındı.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Yerel basında yer alan bilgilere göre, kazaya bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve bir minibüs karıştı. La Jornada gazetesinin haberine göre, kaza, bir çimento kamyonunun minibüsü sollamaya çalışırken meydana geldi. Kamyon, karşı şeride geçerek önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından bir ulaşım minibüsüyle kafa kafaya çarpışarak uçuruma yuvarlanıp alev aldı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ

Bir yerel gazetecinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, uçurumdan yükselen yoğun duman ve yol kenarındaki bariyerin büyük bir kısmının kopmuş olduğu dikkat çekti. Meksika’da son yıllarda otoyollarda birçok ciddi trafik kazası meydana geliyor. Özellikle Şubat ayında, ülkenin güneyindeki Tabasco eyaletinde yaşanan bir otobüs kazasında da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.