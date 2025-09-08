Meksika’da Tren Otobüse Çarptı, 8 Ölü

OLAYIN DETAYLARI

Meksika’nın Atlacomulco kentinde yaşanan trajik bir olayda, hemzemin geçitte bir yolcu otobüsüne tren çarptı. İlk belirlemelere göre, bu kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Olay anında bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazanın ilk aşaması hakkında bilgi vererek, ölü sayısını ve yaralıları duyurdu. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemiyor. Otoyolda meydana gelen olay sonrası, trafik çift yönlü olarak kapatıldı. Sanayi bölgesinde gerçekleşen kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafik nedeniyle yavaş ilerleyen çift katlı otobüse, hemzemin geçitten geçerken trenin çarparak sürüklediği görülüyor.

BARIYERLERİN DURUMU

Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte, bariyerlerin açık olduğu ve trenin yaklaştığına dair herhangi bir uyarı yapılmadığı dikkat çekiyor. Bu durum, yaşanan kazanın nedenleri arasında önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.