Meksika’da Yangın: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN OLAYI VE KAYIPLAR

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililer, dün sabah saatlerinde gerçekleşen bu olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Guanajuato savcılığı, yangının nedenini belirlemek için uzman ekiplerin delil topladığı ve tanıklarla görüşmeler yaptığı bilgisini paylaştı.

KİLİTLİ DURUM İDDİALARI

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağladıklarını belirterek, cenaze masraflarının karşılanacağını duyurdu. Meksika medyası ise yangın sırasında ölenlerin rehabilitasyon merkezinde kilitli tutulduklarına dair iddialara yer verdi. Bu durum, yangının nedenlerini daha da merak uyandıran bir boyut kazandırıyor.