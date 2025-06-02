Dünya

Meksika’da Yangın: 12 Kişi Öldü

meksika-da-yangin-12-kisi-oldu

YANGININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililer, dün sabah olan olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Guanajuato savcılığı, yangının sebebini belirlemek amacıyla uzman ekiplerin delil toplama çalışmalarını ve tanıklarla görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

CENAZE MASRAFLARI KARŞILANACAK

Kasaba yetkilileri, vefat edenlerin ailelerine destek sunduklarını ve cenaze masraflarının karşılanacağını bildirdi. Ayrıca, Meksika medyası, yangında hayatını kaybedenlerin rehabilitasyon merkezinde “kilitli tutulduklarına” dair bazı iddialara yer verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Hatay’da Kuduz Alarmı: Köpekler Toplanıyor

Samandağ'da kuduz vakasının ardından dört mahallede sahipsiz köpekler toplanarak barınağa taşınıyor. Karantina süreci başlatıldı.
Sürmanşet

LİNKEDİN, 281 Çalışanını İşten Çıkardı

Ünlü iş platformu LinkedIn, geniş çapta bir yeniden yapılandırma sürecine girerek birçok çalışanıyla yollarını ayırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.