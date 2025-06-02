Meksika’da Yangın: 12 Kişi Öldü

YANGININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililer, dün sabah olan olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Guanajuato savcılığı, yangının sebebini belirlemek amacıyla uzman ekiplerin delil toplama çalışmalarını ve tanıklarla görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

CENAZE MASRAFLARI KARŞILANACAK

Kasaba yetkilileri, vefat edenlerin ailelerine destek sunduklarını ve cenaze masraflarının karşılanacağını bildirdi. Ayrıca, Meksika medyası, yangında hayatını kaybedenlerin rehabilitasyon merkezinde “kilitli tutulduklarına” dair bazı iddialara yer verdi.