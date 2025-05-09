Meksika’da Yasa Dışı Silah Akışı Var

YASA DIŞI SİLAH AKIŞI

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, ekim 2024 ile nisan 2025 döneminde Meksika’da ele geçirilen 10.000’i aşan yasa dışı silahın yaklaşık yüzde 75’inin Amerika Birleşik Devletleri menşeli olduğunu duyurdu. Harfuch, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, hükümet güvenlik raporuna atıfta bulunarak, 5 Şubat’ta başlatılan Kuzey Sınırı Operasyonu’nda 2.627 ateşli silah, 416.000’i aşkın mermi ve 13.000 şarjörün ele geçirildiğini ifade etti.

ABD’DEN YAPILAN ÇAĞRILAR

Meksikalı yetkililer, uzun süredir Washington’a ABD’den güney yönünde meydana gelen yasa dışı silah akışını durdurmak için daha etkili önlemler alması konusunda çağrıda bulunuyor. Silah akışının büyüklüğü öylesine büyük ki Meksika, durumu “Demir Nehir” olarak adlandırıyor ve her yıl yaklaşık 250.000 silahın sınırdan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin ediliyor.

GEÇMİŞ VERİLER VE GÜNCEL DURUM

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin verilerine göre, 2014 ile 2018 yılları arasında Meksika’daki suç mahallerinden izlenerek tespit edilen silahların yaklaşık yüzde 70’i ABD kaynaklı. Son dönemlerde ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini hızlandırmasıyla birlikte, Meksikalı liderler de yüksek kapasiteli silahların ülkeye girişini önlemek amacıyla daha fazla ortak operasyon gerçekleştirilmesi yönünde çağrılarını artırdı. Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile diğer ilgili kurumlara Meksika sınırında silah kaçakçılığına karşı mücadeleyi yoğunlaştırmaları konusunda talimat verdi.