Meksika Dava Açtı, Google’ı Uyardı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’a karşı bir dava açtıklarını açıkladı. Bu dava, ABD’de kullanılan harita uygulamasında ‘Meksika Körfezi’ isminin ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirilmesi üzerine gerçekleşiyor. Sheinbaum, başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da günlük basın toplantısında, Google’ı daha önce bu konuda uyardıklarını fakat taleplerinin göz ardı edildiğini belirtti.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Körfezin ABD kıyılarına bakan bölümünde ‘Amerika Körfezi’ isminin kullanılmasına itiraz etmediklerini dile getiren Sheinbaum, uluslararası mesele olarak değerlendirdikleri durumun önemli olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI BİR MESELE OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Sheinbaum, “Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” dedi.