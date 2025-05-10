Meksika Dava Açtı, Google’ı Uyardı

MEXİKA DEVLET BAŞKANI’NDAN DAVAYI DUYURDU

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’a, ABD’de makale uygulamasında “Meksika Körfezi” isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi nedeniyle dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da yapılan günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, bu konuda Google’ı daha önce uyardıklarını ancak taleplerinin karşılandığını belirtmedi.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” ifadesini kullandı. Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen bölümünde “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini söyleyen Sheinbaum, “Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir” değerlendirmesini yaptı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMELERE DEĞİNDİ

Sheinbaum, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bu konunun bir gündem maddesi olmadığını kaydetti. Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzaladığı bir kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Google, 11 Şubat’ta haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirildiğini açıklamıştı.