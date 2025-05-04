Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Asker Göndermedi

Meksika Devlet Başkanı CLAUDIA SHEINBAUM, uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla ABD Başkanı DONALD TRUMP’ın ülkesine asker gönderme önerisini reddettiğini duyurdu. Texcoco kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Görüşmede Trump, “Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum.” şeklinde bir ifade kullandığını söyledi.

KESİNLİKLE REDDEDİYOR

Sheinbaum, bu teklife karşı Trump’a “Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz.” diye yanıt verdi. Meksika’nın bağımsız bir ülke olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, “Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

TRUMP’IN ÖNERİSİ

Wall Street Journal’ın 2 Mayıs’taki haberine göre, Trump’ın 16 Nisan’da Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde, göndermeyi planladığı ABD askerlerinin Meksika’daki kartellere karşı destek olabileceğini öne sürdüğü iddia edildi. Bu duruma Meksika liderinin verdiği yanıtta egemenlik konusuna güçlü bir vurgu yaptığı dikkat çekti.