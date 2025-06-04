Meksika Devlet Başkanı Tepkisini Gösterdi

TOPLUMSAL TEPKİ VE YORUMLAR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini yüzde 50’ye yükseltmesine sert bir yanıt verdi. Sheinbaum, bu durumun “haksız, sürdürülemez ve hukuki dayanağı olmayan” bir karar olduğunu belirtti. Günlük basın toplantısında, Amerika’nın aldığı bu kararın, Meksika açısından adil olmadığını ifade ederek, “Meksika’nın ihraç ettiğinden daha fazla çelik ve alüminyum ithal ettiğini defalarca söyledik” dedi.

TİCARET ANLAŞMASININ HUKUKİ DAYANAĞI

Sheinbaum, ABD ile Meksika arasında gerçekleştirilen ticaret anlaşmasına atıfta bulunarak, bu kararın hukuki bir temeli olmadığını dile getirdi. “ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle hareket ediyor, ancak daha dün Beyaz Saray sözcüsü, Meksika ile işbirliğinin her alanda mükemmel olduğunu söyledi. Bu önlemin haklı olduğuna inanmıyoruz” şeklinde konuştu.

GELECEK ADIMLAR VE MÜZAKERELER

Sheinbaum, bu artışın çelik ve alüminyum fiyatlarını yükselteceği için kararın sürdürülemez olduğunu savundu. Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın müzakereleri yürütme görevi üstlendiğini belirten Sheinbaum, herhangi bir sonuç alınamaması durumunda gelecek hafta misilleme eylemlerinin açıklanacağını ifade etti.

GÜMRÜK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER

ABD, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma kararnamesini geçtiğimiz gün imzaladı. İlgili kararnamede, bu tarifelerin 4 Haziran’da yerel saatle 00.01 itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. Geçtiğimiz ay imzalanan ticaret anlaşmaları çerçevesinde İngiltere’ye yönelik bir muafiyet tanındığı ve bu ülkede gümrük vergilerinin yüzde 25 olarak kalacağı kaydedildi. 9 Temmuz’dan sonra bu durumun tekrar gözden geçirileceği belirtiliyor.